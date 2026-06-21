В Москве появилась 17-я линия метро

В Москве провели технический пуск первого участка Рублево-Архангельской линии метро. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

Участок новой, 17-й линии подземки состоит из пяти станций — Деловой центр, Шелепиха, Звенигородская, Народное Ополчение и Бульвар Генерала Карбышева. На линии будут ходить современные российские поезда «Москва-2026».

Технический пуск проверяет состояние тоннелей, путей и оборудования, инженерных сетей и установленных систем. По новому участку организовано движение тестового мотовоза — оценивается работоспособность устройств автоматики, телемеханики и управления движением поездов, устройств тяговой сети, поездной и диспетчерской радиосвязи, а также проверяются системы жизнеобеспечения станций. По итогам испытаний будет проведена наладка инженерных систем и устройств на станциях и в тоннелях.

Ввод линии в эксплуатацию улучшит транспортное обслуживание жителей районов Пресненский, Хорошево-Мневники, Щукино, Дорогомилово, Филёвский Парк, в которых живут больше 550 тысяч человек. Движение с пассажирами откроется в сентябре.

10 июня Собянин заявил о продлении двух линий столичного метрополитена. Филевская ветка вырастет примерно на 12 километров и пойдет до Сколково. Сокольническую линию продлят в Ярославский район.