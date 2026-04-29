В Москве появилась вакансия музы

Вакансию музы разместили на рекрутинговом сервисе. В обязанности входит написание милых утренних сообщений и вдохновение на новые песни. Об этом пишет РИА Новости.

Вакансию разместил музыкант из Москвы. Муза должна вдохновлять его на странные романтичные поступки, а также давать возможность превращать смелые идеи в видео и даже исчезать без объяснений.

Работодатель обещает оплату до 100 тысяч рублей в месяц. В качестве дополнительных условий указаны спонтанные походы в кафе, театры, кино, цветы без повода и странные сообщения посреди ночи.

