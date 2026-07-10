В Москве появились компаньоны для шашлыков

В Москве появилась новая сезонная услуга: за 1–5 тысяч рублей «компаньоны для шашлыков» готовы помочь с организацией пикника, приготовить мясо, установить палатку и составить компанию, пишет «Комсомольская правда».

Организаторы услуги готовы помочь с выбором места для отдыха, приобрести все необходимое для шашлыка или отправиться за покупками вместе с клиентом. При этом расходы на продукты, аренду мангала или беседки оплачивает сам заказчик, а «компаньон» лишь сопровождает его.

Пока сервис не пользуется большой популярностью: одних смущает идея отдыхать с незнакомым человеком, другие не готовы доверить приготовление шашлыка постороннему.

Услугу предлагают только мужчины. Кроме того, за 1500 рублей в час они готовы составить компанию на концерте, в баре или даже в библиотеке.

Ранее главный диетолог Подмосковья Инна Пичугина рассказала, что взрослому человеку в день можно съедать максимум 400 граммов шашлыка.