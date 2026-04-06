В Москве появились новые электросамокаты

В столице появились новые электросамокаты «Москвич», сообщила пресс-служба городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Они уже доступны для аренды на велопарковках.

В новых самокатах есть IoT-модуль, который автоматически снижает скорость в медленных зонах и ограничивает въезд в места, где движение самокатов запрещено. Также их оснастили боковыми индикаторами, которые мигают при торможении, и мощным фонарем с лучом до 10 метров.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что новые самокаты обеспечат высочайшую надежность и безопасность поездок, а также не нарушат комфорт горожан.

Ранее в Люберцах ввели ограничение на работу компаний по аренде самокатов.