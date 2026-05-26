В Москве появится гигантский аттракцион-маятник высотой с 10-этажный дом

В московском парке «Остров Мечты» появится аттракцион-маятник высотой с 10-этажный дом. Об этом сообщается в Telegram-канале парка.

«Новый экстремальный аттракцион готовится удивлять! Гигантский маятник с вращением на 360 градусов и высотой с 10-этажный дом», — указано в анонсе.

Как отмечает Telegram-канал «Новости Москвы», открытие уличной части парка аттракционов состоится этим летом. Сейчас там проходят пусконаладочные работы, в том числе на аттракционе-маятнике.

Ранее, 24 мая, состоялось открытие 89-го сезона работы Московской детской железной дороги.