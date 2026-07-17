В Москве появится новый жилой квартал

Власти Москвы утвердили проект планировки территории транспортного узла «Новорижская». В его состав войдут строящаяся станция Рублево-Архангельской линии метро, остановки наземного транспорта и перехватывающие паркинги. Кроме того, вблизи транспортного узла появится новый жилой квартал, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

В планах — построить современные жилые комплексы, детский сад на 150 воспитанников и офисные здания. Общая нежилая наземная площадь объектов составит 191,7 тысячи квадратных метров.

«В рамках проекта построим улично-дорожную сеть для удобного подъезда. В частности, реконструируем транспортную развязку на пересечении Новорижского и Ильинского шоссе — построим направленные эстакады-съезды, переходно-скоростные полосы и боковые проезды», — рассказал Собянин.

Ранее в июле сообщалось, что цена самой дорогой квартиры в небоскребах Москвы составила 1,7 миллиарда рублей. Площадь объекта составляет 694 квадратных метра, он находится на 66 этаже ЖК «Капитал Тауэрс» в Пресненском районе.