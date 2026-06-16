Опубликовано 16 июня 2026, 02:391 мин.
В Москве продлили желтый уровень опасности из-за грозы
Гидрометцентр: желтый уровень опасности из-за грозы продлили в Москве до вечера 17 июня.
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press
Желтый уровень погодной опасности из-за грозы до вечера 17 июня в Москве. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.
Как отметили синоптики, предупреждение будет действовать до 21:00 вторника, 17 июня. В период с 14 по 17 июня в дневные часы местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, а также усиление ветра с порывами до 15 м/с.
До этого предупреждение о неблагоприятных погодных условиях действовало в столичном регионе до вечера 15 июня. Жителей и гостей столичного региона призывают быть внимательными.
Ранее в Гидрометцентре заявили, что в Москве и некоторых других регионах все заметнее проявляются погодные тенденции, связанные с изменением климата.