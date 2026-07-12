В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

Желтый погодный уровень продлили на сутки в Москве и Подмосковье в связи с обильными осадками. Об этом журналистам ТАСС рассказали в Гидрометцентре России.

Отмечается, что его продлили до 21:00 воскресенья. По данным синоптиков, вечером и ночью в столице и по области может выпасть местами до 20 миллиметров осадков. В мегаполисе может пройти гроза, также метеорологи ожидают усиление ветра в порывах до 15 м/с.

Ранее советник Гидрометцентра России Юрий Варакин заявил о непредсказуемости погоды в Москве. Как подчеркнул он, в российской столице все чаще случаются взрывные ливни. Погода стала неожиданно себя проявлять - обильные осадки могут сменяться резким их отсутствием на недели, добавил собеседник.