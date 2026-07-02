В Москве пройдет фестиваль тенниса

Фестиваль тенниса пройдет на четырех площадках столицы с 7 по 12 июля в рамках проекта «Лето в Москве». Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Фестиваль пройдет сразу на нескольких площадках столицы: в парке «Ходынское поле», Дворце тенниса «Лужники», Национальном теннисном центре имени Х.А. Самаранча и школе тенниса «Белокаменная».

В программе запланированы профессиональные соревнования, открытые тренировки, любительские турниры, автограф-сессии с известными теннисистами и другие мероприятия.

Ранее компания «Афиша» совместно с «Парками Москвы» и проектом «Лето в Москве» разместила в трех московских парках навигационные арт-объекты в виде столбов-указателей, ориентирующих посетителей в фестивальной жизни страны. Инициатива приурочена к спецпроекту «Море фестивалей», на котором собрано более 250 событий в разных городах России.