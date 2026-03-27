В Москве пройдет масштабная акция «Ночь театров»

Масштабная акция «Ночь театров» проводится в Москве с 2013 года. В этом году она впервые выйдет на всероссийский уровень как «Ночь театрального искусства», рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов, пишет «Вечерняя Москва».

Событие приурочили к 150-летию союза театральных деятелей Российской Федерации. Таким образом, в городе пройдут экскурсии, концерты, творческие встречи с известными актерами и режиссерами. Мероприятия пройдут на более чем 90 площадках. Торжественное открытие запланировано на 21:00 27 марта в «Новом Манеже».

По традиции в этот день в Московском академическом театре сатиры пройдет премьера. На Большой сцене покажут спектакль «Свадьба Кречинского», на сцене «Чердак Сатиры» — сатирическую комедию «Старушка в подарок». После театр откроет двери для гостей «Ночи театров».

Для гостей организуют две ночные тематические экскурсии в 22:00 и 23:30. Они будут посвящены актерам театра — тем, кто в 1924 году создавал Сатиру. Для юных москвичей также подготовили подарок. На Детской сцене сыграют спектакль «Вождь краснокожих» по рассказу О’Генри.

Театр Вахтангова запланировал уникальные экскурсии по историческому особняку Берга. Спектакль «Без вины виноватые» и квест-экскурсия «Сказки старой вешалки» будут ждать гостей в Малом театре. «Новая опера» покажет танцевальный спектакль «Все пути ведут на Север».

Как отмечается, все мероприятия акции — бесплатные. Однако на большинство из них нужна предварительная регистрация.

Ранее сообщалось, что в преддверии Международного дня театра компания «Афиша» провела креативную акцию в Санкт-Петербурге. В семи оживленных городских точках появились большие плакаты с призывом «Повод есть — пригласи ее в театр» и живыми розами прямо на них.