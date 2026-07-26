В Москве пройдет выставка кошек и собак из приютов

Десятки собак и кошек из приютов будут ждать новых хозяев на фестивале «Моспитомец». Об этом рассказали на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Фестиваль состоится в воскресенье, 26 июля, с 11:00 до 18:00 рядом с Музеем городского хозяйства Москвы на ВДНХ. Уточняется, что питомцы привиты и чипированы.

Посетители мероприятия смогут познакомиться с животными и побеседовать с волонтерами. После этого специалисты проведут собеседование, чтобы убедиться в готовности потенциального владельца взять питомца домой.

Ранее стало известно, что москвичи предпочитают в основном некрупные и декоративные породы собак, с которыми комфортно жить в квартире. Среди домашних питомцев чаще всего встречаются метисы и беспородные собаки. Лидерами рейтинга породистых животных являются йоркширский терьер, чихуахуа и джек-рассел-терьер.