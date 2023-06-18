В Москве простились с актером из «Кухни» Сапроновым

Актер из сериалов «Кухня» и «След» Дмитрий Сапронов скончался в возрасте 50 лет. Прощание состоялось утром в воскресенье, 18 июня, на Будайской улице в столице, передает Telegram-канал «Говорит Москва». По сообщениям близких, актер умер во время сна.

Дмитрий Сапронов родился 19 июля 1972 года. Получив высшее актерское образование, он начал сниматься в сериалах. С 2010 года он исполнил эпизодические роли в проектах «Детективы», «Кухня», «След», «Истребители», «Неравный брак», «Дело чести» и других.

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