В Москве проведут патриотические мероприятия для молодежи

Патриотические мероприятия для молодежи проведут в рамках «Лета в Москве», сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятия ко Дню памяти и скорби организует проект «Молодежь Москвы». Как указали в пресс-службе, молодые москвичи примут участие в патриотических акциях и встретятся с участниками спецоперации.

Отмечается, что 19 июня в пространстве «Молодежь Москвы. Звездный» покажут бесплатный кинофильм «Семь верст до рассвета».

Вечером 21 июня мероприятия пройдут у Северного речного вокзала. Более 8 тысяч свечей выложат в масштабное изображение в память о погибших защитниках Родины. Кроме того, в рамках акции «А завтра была война» выступят оркестр, хор, воспоминания очевидцев войны зачитают блогеры, актеры, музыканты и общественники.

22 июня в парке 50‑летия Октября состоится патриотический забег «Московский студенческий совет помнит». Дистанция составит 1 418 метров — по одному метру на каждый день Великой Отечественной войны.

Также на двух фестивальных площадках пройдут встречи «Диалоги с героями». Участники смогут узнать о жизни бойцов до и после СВО.

Ранее в Москве прошла всероссийская акция «Парад у дома ветерана».