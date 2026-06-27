В Москве раскрыли преступление 20-летней давности

Суд в Москве постановил арестовать мужчину, который обвиняется в преступлении 20-летней давности. Подробности приводит пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве в своем Telegram-канале.

Согласно версии следствия, все случилось утром 3 июля 2005 года рядом с жилым домом, расположенным на улице Большая Андроньевская. Тогда обвиняемый вместе со знакомой пили спиртное и повздорили. В ходе конфликта мужчина задушил подругу чулками, при этом соучастница удерживала потерпевшую, чтобы та не вырвалась.

После совершения преступления злоумышленники покинули место происшествия, уточнили в СК. Сначала личности преступников установить не удавалось, однако на помощь экспертам пришел анализ по молекулярно-генетической составляющей.

«Проверка по базам данных выявила, что следы принадлежат ранее неоднократно судимому мужчине 1969 года рождения. Ему предъявлено обвинение», - говорится в сообщении.

Соучастница преступления скончалась в 2006 году.

Ранее стало известно, что 16-летний подросток зарезал жителя Подмосковья и ранил его сына. Второму ребенку удалось спрятаться и избежать нападения.