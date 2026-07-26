В Москве раскрыли совершенное 25 лет назад убийство

Следователи раскрыли убийство сотрудника «Московских новостей», совершенное 25 лет назад. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе столичного главка Следственного комитета (СК) России.

Вечером сентября 2001 года обвиняемый познакомился с сотрудником газеты в ресторане. Они выпивали, после чего он пригласил его к себе домой, где в ходе ссоры мужчина нанес потерпевшему десятки ударов ножом. После совершения преступления мужчина выбросил нож в окно, открыл конфорки плиты, затем поджег ткань, бросил ее в комнате и скрылся с места происшествия.

На первоначальном этапе преступление раскрыть не получилось, поскольку данных, указывающих на конкретного виновного, не было. Однако позднее следователи и криминалисты сумели установить причастность к убийству неоднократно судимого жителя столицы. Обвиняемого нашли и арестовали.

Ранее следователи столичного СК раскрыли убийство мужчины, совершенное в Зеленограде в 2014 году. По данным следствия, 15 октября мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры со знакомым ударил его ножом в туловище.