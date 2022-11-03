В Москве рассказали о масштабном строительстве и ремонте поликлиник

В Москве активно идет строительство поликлиник по новому стандарту, такая работа будет вестись интенсивными темпами и в 2023 году. Об этом «Мосленте» рассказал замруководителя Департамента здравоохранения города Алексей Сапсай.

По его словам, все новые поликлиники будут выполнены в едином дизайне, оснащены новейшим медицинским оборудованием, а медицинская помощь будет оказываться по самым современным стандартам.

«Важно подчеркнуть, что в столице реализуется и крупнейший инфраструктурный проект по созданию шести скоропомощных стационарных комплексов», — заметил Сапсай. Также продолжится возведение лучевого корпуса в составе многопрофильного медицинского центра «Коммунарка», травматолого-ортопедического корпуса на территории городской больницы № 31 ДЗМ, многопрофильного комплекса в детской городской клинической больнице Святого Владимира и другие объекты.

Кроме того, одним из самых масштабных проектов по обновлению социальной инфраструктуры Москвы является программа капитального ремонта поликлиник. Так, в устаревших зданиях проводится комплексная модернизация: меняется не только внешний облик зданий, но и все инженерные коммуникации, создаются условия для комфортного пребывания пациентов, устанавливается новое оборудование. Отмечается, что на данный момент в 66 зданиях медицинских учреждений ремонтные работы завершены, и специалисты вернулись к плановому приему пациентов.

Наконец, свою востребованность и эффективность доказал проект «Здоровая Москва». «Любую болезнь всегда проще предотвратить, чем лечить, поэтому очень важно, что павильоны "Здоровая Москва" продолжат работу в следующем сезоне. Для горожан это действительно удобный формат проверки здоровья, и мы призываем не пренебрегать этой возможностью в следующем году», — заметила руководитель Центра медицинской профилактики Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Елагина.

Известно, что с 2019 года возможностью пройти углубленное обследование москвичи воспользовались более 1 миллиона раз, а у многих уже сформировалась полезная привычка проходить проверку здоровья ежегодно.