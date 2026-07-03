В Москве рассказали о появившихся в больницах роботах

В Москве развивается проект по внедрению в городских больницах цифровых технологий и роботизированных решений. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее цитирует Telegram-канал столичного Депздрава.

По ее словам, инновации помогают улучшать условия работы медицинского персонала. В частности, в двух стационарах — Первой Градской и больнице №15 им. Филатова — начали функционировать шесть роботов-доставщиков. За три месяца они выполнили более 4,5 тысяч доставок, перевезли более двух тонн грузов. Суммарно они помогли сэкономить почти три тысячи часов рабочего времени медработников.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в Москве почти на 40 процентов чаще стали использовать робот-ассистированные системы в ходе хирургических операций. По его словам, вмешательство высоких технологий в медицину перестало быть редкостью — напротив, это теперь важная часть практики для врачей. «Робот-ассистированные системы помогают хирургу работать с высокой точностью в сложных труднодоступных зонах», — заметил градоначальник.