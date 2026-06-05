В Москве разрешили купаться в восьми водоемах

В настоящее время в Москве функционируют восемь из 14 зон отдыха с купанием. Их перечислило московское управление Роспотребнадзора на своем сайте.

Так, в список разрешенных для купания мест попали озеро Белое (Косино-Ухтомский район), Путяевский пруд №1 (парк «Сокольники»), Большой городской пруд (ЗелАО), Школьное озеро (ЗелАО), пляж «Динамо» (Войковский район), Серебряный бор — 2 (Хорошево-Мневники), Серебряный бор — 3 (Хорошево-Мневники), Пионерский пруд (парк Горького). В указанных зонах отдыха водоемы отвечают санитарным требованиям.

При этом в зоне отдыха Тропарево качество воды ухудшилось, поэтому купание в водоеме не рекомендуется. Другой парк — «Левобережье» — принят в эксплуатацию как зона отдыха без права купания из-за несоответствия качества воды и песка. Три зоны отдыха с купанием: Мещерское (ЗАО), озеро «Черное» (ЗелАО), Головинские пруды (САО) — закрыты на реконструкцию.

Ранее в июне заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что в течение нескольких недель в столице будет запущен четвертый регулярный речной маршрут Лужники — Киевский. Он свяжет три центральных района города и популярные точки притяжения.