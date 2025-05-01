В Москве силовики провели рейды по ночным клубам

Сотрудники правоохранительных органов провели рейд в московском клубе в рамках профилактически-фильтрационных мероприятий по подозрению в ЛГБТ-пропаганде (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Сотрудники правоохранительных структур пришли в ночной клуб в районе метро Автозаводская, где, предположительно, могли собираться граждане, подозреваемые в ЛГБТ*-пропаганде», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Москве окончательно закрывается клуб «Мутабор», ставший столичной легендой после «голой вечеринки» в декабре 2023 года. С марта 2024 году он работал под названием «Клуб Арма».