В Москве средняя зарплата в марте превысила отметку в 200 тысяч рублей

Москва стала одним из двух регионов, где средняя зарплата в марте 2026 года превысила отметку в 200 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Как стало известно, москвичи в первый месяц весны зарабатывали в среднем 220 тысяч рублей. Год назад этот показатель составлял примерно 189 тысяч рублей. Еще одним регионом, где средняя заработная плата оказалась выше 200 тысяч, оказалась Чукотка, где россияне в среднем получали 246 тысяч рублей (в марте 2025 года — 214 тысяч рублей).

Кроме того, в Москве и на Чукотке зарплаты превысили 200 тысяч рублей и по итогам квартала. Так, на Чукотке они составляли 228 тысяч рублей, а в Москве — 202 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что мастера по кондиционерам в Москве могут зарабатывать до 500 тысяч рублей.