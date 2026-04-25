В Москве стали чаще забирать животных из приютов

Москвичи стали чаще брать животных из приютов, рассказала агентству «Москва» президент благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника» Вера Митина.

По ее данным, за прошлый год из приютов города забрали 2,7 тысячи собак и кошек. «Несмотря на то, что животных много, мы видим, что осознанность тоже растет, и люди все чаще выбирают не покупку, а реальное спасение жизни или участие в судьбе животных», — рассказала Митина.

Рассказав о фестивале Woof, который пройдет на Хлебозаводе 25 и 26 апреля, и где можно будет забрать животное из приюта, Митина также отметила, что там можно будет пройти тест на совместимость с питомцем. За счет него посетители узнают, какой питомец им подходит — с учетом темперамента, образа жизни, жилищных условий и финансовой готовности к содержанию животного. Митина напомнила, что забота о питомце — это и осознанный выбор, связанный с ответственностью на долгие годы.

На фестивале будут представлены более 300 собак и кошек из приютов, готовых стать частью семей. Все питомцы здоровы, стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта.