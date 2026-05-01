В четверг, 30 апреля, в Москве стартовал сезон фонтанов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Подготовка к открытию сезона шла почти весь апрель: специалисты ремонтировали коммуникации, проверяли насосные станции и гидравлику, промывали чаши и обновляли воду. В результате в столице заработали сотни фонтанов, в том числе сухие, полусухие, плавающие, музыкальные и светодинамические.

Одной из новинок стал фонтан на центральной площади «Лужников» площадью 3,5 тысячи квадратных метров. «Вода переливается через края, создавая ощущение безграничной водной глади. Днем она будет спокойной, а по вечерам посетители "Лужников" увидят впечатляющее светомузыкальное шоу» — рассказал мэр.

