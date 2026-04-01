В Москве стартовал сезон самокатов

1 апреля в Москве стартует сезон проката самокатов и велосипедов. Об этом сообщил столичный Дептранс в Telegram.

С этой даты открывается аренда транспорта в приложениях, операторы уже расставляют транспорт по велопарковкам. Москвичам будет доступно 60 тысяч электросамокатов, 16 тысяч электровелосипедов, 4 тысячи электроскутеров улучшенной модели, 200 взрослых и 50 детских механических велосипедов. Арендовать самокат можно только после верификации через Mos ID.

Перед началом сезона для безопасности поездок городские власти расширили карту медленных зон. Теперь разогнаться не получится в 420 участках по всему городу.

Прошлый сезон закончился 15 ноября 2025 года. Тогда за весенне-осенний период горожане совершили на самокатах 71 миллион поездок.