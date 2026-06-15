Город
Опубликовано 14 июня 2026, 22:18
1 мин.

В Москве у злостного нарушителя отобрали автомобиль

Прокуратура: У москвича изъяли автомобиль за повторную пьяную езду.
В Москве у злостного нарушителя отобрали автомобиль
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

У москвича по решению суда изъяли личную машину за повторную пьяную езду. Об этом сообщила столичная прокуратура в мессенджере «Макс».

Правоохранители остановили автомобилиста в районе улицы Теплый Стан и по результатам медицинского освидетельствования у него выявлено состояние алкогольного опьянения. Выяснилось, что ранее мужчина был лишен водительских прав по аналогичному правонарушению.

Суд признал 36-летнего водителя виновным и приговорил к штрафу в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Черемушкинская межрайонная прокуратура настояла на конфискации у злостного нарушителя транспортного средства. Приговор вступил в законную силу.

Ранее пьяному мужчине всего за пять секунд удалось угнать машину курьера прямо во время разгрузки товара. Преступника поймали по горячим следам.

Автор:Анна Вальман
  1. Moslenta.ru/
  2. Новости/
  3. Город/
  4. В Москве у злостного нарушителя отобрали автомобиль