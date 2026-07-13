В Москве увеличили количество зон отдыха у воды

В Москве увеличили количество зон отдыха у водоемов. Восемь новых мест утвердил мэр столицы Сергей Собянин.

Таким образом, общее число зон отдыха у воды, благоустроенных по новому стандарту, достигло 15. Всего в Москве создано 139 мест организованного отдыха на водных объектах.

Главным элементом таких зон является пляж, для обустройства использовали настилы из террасной доски, отсыпали полосы белого песка, разместили зонты, лежаки и навесы от солнца.

Там, где была техническая возможность, в зонах отдыха нового формата оборудовали бассейны с раздевалками и душевыми. В частности они были открыты на Гольяновском и Черневском прудах.

Ранее в МЧС по Подмосковью напомнили о правилах детской безопасности на воде.