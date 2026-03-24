Опубликовано 24 марта 2026
В Москве увеличились случаи выхода хищных животных в город
Лисы начали чаще выходить к людям в Москве.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
Случаи выхода диких животных — лис — к людям участились в Москве. Специалисты объясняют, что чаще всего это происходит из-за нехватки еды и в результате начала брачного периода, передает Telegram-канал «Новости Москвы».
К публикации также прикреплен ролик, на котором хищное животное вышло близко к оживленной проезжей части, где по тротуарам также ходит множество людей. Лесная жительница взяла что-то с земли и попыталась скрыться в менее людной местности.
Горожанам наказали — этих животных нельзя прикармливать и пытаться погладить, так как они могут быть переносчиками такого опасного заболевания, как бешенство.
Ранее в одном из столичных магазинов заметили женщину с лисой на руках.