В Москве визовый центр Франции изменил правила подачи документов на шенген

С 15 июля визовый центр Франции в Москве прекратит прием документов на оформление шенгенских виз от граждан России, подаваемых по нотариальной доверенности. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Теперь большинству заявителей придется подавать документы лично», — говорится в сообщении.

В АТОР уточнили, что подать документы смогут лично заявитель, а также родитель или законный представитель несовершеннолетнего. Кроме того, это смогут сделать близкие родственники — супруг, родитель или ребенок.

При этом им необходимо будет подтвердить родство оригиналами документов, а сам заявитель должен был пройти процедуру сдачи биометрических данных не позднее чем за последние 59 месяцев.

В апреле визовый центр Японии в Москве ужесточил правила приема документов, что уже привело к задержкам и дополнительным проверкам. Теперь заявителям чаще возвращают документы на доработку и запрашивают дополнительные справки. Это увеличивает сроки оформления и создает напряжение среди туристов.