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В Москве вновь продлили «оранжевый» уровень погодной опасности

В Москве вновь продлили «оранжевый» уровень погодной опасности
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары вновь продлен в Москве, сообщает Гидрометцентр России.

«Очень высокая температура. В дневные часы местами сильная жара 30-32 градуса. Период предупреждения до 11 часов 17 августа», — говорится в сообщении. В то же время в Москве и области сохраняется «желтый» уровень пожарной опасности.

При этом, по данным синоптиков, водоемы региона все-еще достаточно прогреты для купания. Например, температура воды в Москве-реке достигает 21 градуса.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что жаркая погода продержится в регионе до конца этой недели.

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