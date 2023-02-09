В Москве вновь вырастут сугробы

О том, что в Москве в ближайшее время вновь вырастут сугробы, сообщил центр погоды «Фобос». По данным синоптиков, обильные осадки начнутся в городе уже в субботу вечером, с 18:00.

«В результате к утру воскресенья все будет белым-бело. Сугробы в столице вырастут с нынешних 28 до 34–35 сантиметров, а в начале следующей недели высота снежного покрова наконец-то достигнет положенной в середине февраля климатической нормы — 36–38 сантиметров», — говорится в релизе.

По информации «Фобос», днем в выходные ожидается до от 0 до минус 5 градусов, ночью — до минус 3-8 градусов мороза. В понедельник похолодает до минус 5-10 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал время прихода устойчивого весеннего тепла в Москву.