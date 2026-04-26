В Москве восстановили уникальную Общую минею

Главархив Москвы завершил уникальную реставрацию печатного издания из фондов севастопольского архива — Общей минеи. Об этом в мессенджере Max сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Экземпляр церковно-служебной книги был отпечатан в начале XIX века в типографии Свято-Успенской Почаевской лавры. Он восходит к прототипу 1644–1645 годов — времени правления царя Михаила Романова. «Такие книги — редкие свидетели своей эпохи, сохранившие традиции старинного книгопечатания и культурный код столетий. Они дошли до наших дней в единичных экземплярах и представляют особую ценность как памятники истории и духовной культуры», — написал градоначальник.

Реставраторы удалили со страниц следы клея, пятна воска и жира, желтизну, а также укрепили изношенные края тряпичной основы. Каждый лист поместили в сукно для сохранения фактуры бумаги того времени, опрессовали и заново собрали листы в блок на хлопковую тесьму с помощью льняных ниток. Специалисты сохранили оригинальное кожаное покрытие с тиснением, вручную восстановили латунные замочки и вернули фолианту первоначальный внешний вид.

