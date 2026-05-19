В Москве вычислили сбившего девочку самокатчика

В Москве оперативно вычислили самокатчика, сбившего девятилетнюю девочку. Об этом сообщил столичный Дептранс в Telegram.

ДТП произошло около Московского зоопарка. Нарушитель после наезда на ребенка скрылся, но его опознали по уличным камерам. Городские власти раскрыли, что за передвижением средств индивидуальной бильности (СИМ) в столице следят 375 камер Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Дело было передано в прокуратуру. Аккаунт пользователя в сервисе аренды СИМ навсегда заблокирован. В случае подтверждения вины, помимо основных штрафных санкций, нарушителю также грозит штраф от оператора проката в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Чертаново подростки на электросамокате сбили пенсионера. Очевидцы рассказали, что транспортом управляли две школьницы 14–16 лет. После наезда они некоторое время стояли на месте и смеялись, но до приезда бригады скорой помощи поспешили скрыться.