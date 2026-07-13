В Москве выпало 20 процентов месячной нормы осадков

В воскресенье, 12 июля, в Москве выпало 20% месячной нормы осадков. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он подчеркнул, что накануне в городе, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ выпало 17 миллиметров осадков, что составляет 20 процентов от месячной нормы июля. На других московских метеостанциях выпало от 14 до 20 миллиметров осадков.

Леус рассказал, что в Подмосковье прошли более сильные дожди. В Кашире выпало 25 миллиметров осадков, в Сергиевом Посаде — 28 миллиметров осадков, в Клину — 36 миллиметров, в Можайске — 45 миллиметров, в Шереметьево — 53 миллиметра.

Синоптик сообщил, что в ночь с 12 на 13 июля дожди наиболее сильные дожди пройдут на западе, северо-западе, юге и в юго-востоке Подмосковья.

Ранее сообщалось, что непогода в российской столице закончится в ближайшие дни. Об этом рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.