В Москве выпускники устроили взрыв во время репетиции последнего звонка

В московской школе подростки устроили взрыв во время репетиции последнего звонка. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Происшествие попало на видео. На опубликованных кадрах видно, как во время хоровода учащихся два школьника достают пиротехнику, после чего раздается два хлопка. В результате взрыва пострадали несколько выпускников, их госпитализировали с травами рук.

Ранее в городе Орехово-Зуево в Московской области 11-летний мальчик лишился нескольких пальцев после взрыва петарды. Ребенок поднял петарду, которая не взорвалась, и положил в карман, однако вскоре она сдетонировала.