В Москве выявили британского шпиона

В Москве второго секретаря посольства Великобритания лишили аккредитации по подозрению в разведывательной деятельности. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

Речь идет о дипломате по имени Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус. По данным ведомства, при получении разрешения на въезд в Россию он указал ложные данные. Кроме того, он якобы вел деятельность, представляющую угрозу безопасности страны.

«ФСБ России выявлены признаки проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности Российской Федерации», — заявили в службе.

По версии ФСБ, дипломат пытался получить чувствительную информацию во время неофициальных встреч с российскими экспертами в экономической сфере.

В результате Джерардус был лишен аккредитации, ему предписано покинуть Россию в течение двух недель.

Параллельно в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Великобритании Дейни Долакия. По предварительным данным, она провела в здании ведомства непродолжительное время и покинула его без комментариев.

В прошлом году сотрудники ФСБ задержали москвича по подозрению в работе на спецслужбу НАТО.