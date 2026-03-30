В Москве выявили британского шпиона
В Москве второго секретаря посольства Великобритания лишили аккредитации по подозрению в разведывательной деятельности. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.
Речь идет о дипломате по имени Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус. По данным ведомства, при получении разрешения на въезд в Россию он указал ложные данные. Кроме того, он якобы вел деятельность, представляющую угрозу безопасности страны.
«ФСБ России выявлены признаки проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности Российской Федерации», — заявили в службе.
По версии ФСБ, дипломат пытался получить чувствительную информацию во время неофициальных встреч с российскими экспертами в экономической сфере.
В результате Джерардус был лишен аккредитации, ему предписано покинуть Россию в течение двух недель.
Параллельно в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Великобритании Дейни Долакия. По предварительным данным, она провела в здании ведомства непродолжительное время и покинула его без комментариев.
В прошлом году сотрудники ФСБ задержали москвича по подозрению в работе на спецслужбу НАТО.