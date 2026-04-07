В Москве зацвела первая сакура

Первая сакура в Москве в 2026 году зацвела в ботаническом саду МГУ имени Ломоносова «Аптекарский огород». Об этом сообщила пресс-служба учреждения в официальном сообществе «ВКонтакте».

«Ищите дерево у грота в Дальневосточном саду. Она родом из Японии, севера Китая и Кореи», — уточнили в саду.

Всего в «Аптекарском огороде» около 10 сакур, добавили в учреждении.

