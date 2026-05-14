В Москве задержали влюбленных с «Тайной страстью» и трусами
В Москве двое влюбленных пошли в магазин, где своровали трусы и конфеты. Их действия попали на видео, которое публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Пара зашла в магазин на Ходынском бульваре недалеко от центра Москвы. Россияне долго бродили среди полок с товарами, а затем направились к кассам. Там же они пробили в чек не все товары.
Молодые люди попытались вынести без оплаты комплект нижнего белья и несколько видов конфет. В том числе они своровали небольшую коробку сладостей под названием «Тайная страсть».
Продолжению их вечера помешали. Влюбленных заметили и остановили. На место также вызвали Росгвардию. В итоге россиян задержали и доставили в отдел полиции.
