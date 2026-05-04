В Москве зафиксирован рекорд тепла с начала года

В понедельник, 4 мая, в Москве зафиксировали рекорд тепла с начала года. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Как и ожидалось, сегодняшний день в столице стал самым теплым с начала года. К полудню воздух в городе, по данным базовой метеостанции ВДНХ, прогрелся до плюс 23,1 градуса — это более чем на градус выше максимума вчерашнего дня, прежнего лидера теплого списка», — говорится в публикации.

При этом, добавил Леус, на западе Подмосковья температура уже вплотную подобралась к 25-градусной отметке — в Можайске в полдень было плюс 24,8 градуса.

Синоптик спрогнозировал, что такая аномально жаркая для начала мая погода с температурой на 5-7 градусов выше климатической нормы продержится в столичном регионе до четверга, 7 мая, включительно. С 8 мая в Москве ожидается похолодание, которое усилится в День Победы, 9 мая.

Ранее сообщалось, что шесть станций метро в центре Москвы 9 мая закроют на выход — с начала работы метрополитена (5:30) и до окончания перекрытий. Закрыты на выход будут станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии.