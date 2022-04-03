В Москве загорелась Центральная клиническая больница РАН

На видео, выложенном в сеть, видно, как черный густой идет из окна здания.

По данным ТАСС, специалисты эвакуируют людей из горящего корпуса. Пожару присвоен повышенный номер сложности. Из здания были выведены как минимум десять человек. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

Ранее тушение пожара в одной из московских квартир закончилось неожиданной находкой множества документов о пожизненной ренте.