В Москве закроют четыре станции метро

В Москве с 30 апреля по 8 мая включительно закроют четыре станции метро. Как сообщается на официальном сайте Мэра столицы, это связано со строительством тоннеля Рублево-Архангельской линии.

Пассажиры не смогут воспользоваться станциями «Мякинино», «Волоколамская», «Митино» и «Пятницкое шоссе».

Вдоль закрытого участка метрополитена будут курсировать бесплатные автобусы компенсационного маршрута.

Кроме того, жители и гости Москвы могут воспользоваться станциями Таганско-Краснопресненской линии и второго Московского центрального диаметра.

Новая Рублево-Архангельская метро будет связывать деловой центр «Москва-Сити» с Красногорском.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным говорил о планах удвоить протяженность московского метро.