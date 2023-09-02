В Москве закрылись последние магазины электроники «Связного»

Последние магазины сети «Связной» закрылись в Москве в конце августа. О этом сообщил корреспондент РБК, посетив торговые точки.

По имеющейся информации, последние четыре офлайн магазина находились в ТЦ «Щука», «Глобал Молл», РИО на Дмитровском шоссе и три магазина в подмосковном Подольске и Люберцах, однако 31 августа торговые точки оказались закрыты. Представители торговых точек не смогли объяснить журналистам закрытие павильонов сети.

Известно, что в 2022 году задолженность по кредитам ООО «Сеть Связной» составляла 58 миллиардов рублей, тогда как выручка была на уровне 57 миллиардов, а убыток — 49 миллиардов рублей.

Тогда же один из кредиторов компании подал иск о банкротстве, процедура будет длиться до 5 декабря, говорится в сообщении.

Ранее стало известно об открытии новых магазинов на месте сети Adidas.