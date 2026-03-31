В Москве заметили бабушку-баскетболистку

Бабушку-баскетболистку заметили в одном из столичных дворов. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?». К публикации также прикреплено видео.

На кадрах заметно, как женщина в юбке, рубашке и с платком на голове играет с баскетбольным мячом на спортивной площадке, пытаясь попадать в кольцо.

«Чтоб вы понимали, бабушка играет в баскетбол», — прокомментировала девушка, пришедшая на эту же площадку поиграть.

Отмечается, что женщину зовут Тамара, ей более 70 лет. Некоторые жители близлежащих домов подружились с ней, и теперь играют вместе.

