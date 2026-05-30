В Москве заметили синицу из Сербии

Жительница столицы увидела в окно птицу, которая привлекла ее внимание. Спустя некоторое время она выяснила, что синица прилетела из другой страны. Соответствующую историю публикует Telegram-канал «Москва М125».

«Птичка прилетела из Сербии, преодолев 1618 километров», — написала автор ролика.

На кадрах, запечатленных москвичкой из квартиры, видно птицу. Она лакомится в кормушке, прикрепленной к стеклу с улицы. Когда женщина рассматривала пернатую, обнаружила на ее лапке кольцо с цифрами. В результате ей удалось выяснить, что синица прилетела из Сербии.

