Опубликовано 26 мая 2026, 00:33
В Москве запустят 25 новых уникальных производств

Собянин: В Москве откроются 25 производств с более чем 8 тыс. рабочих мест.
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В текущем году на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» будет открыто 25 новых уникальных производств, на которых будет создано более восьми тысяч рабочих мест. Об этом в своем канале в мессенджере Мах сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На предприятиях будут выпускать инновационные энергосберегающие экологически чистые осветительные приборы, современные онкологические препараты, оптоэлектронные устройства, печатные платы и даже авиационные интерьеры.

Кроме того, начнут работу сразу два завода по выпуску литийионных аккумуляторов. Данные заводы станут частью крупного и единственного в стране кластера по производству электрических батарей. По словам Собянина, благодаря этому будет почти полностью закрыта потребность отечественного рынка в данной продукции.

Ранее стало известно о том, что в Подмосковье начали выпускать линейку электромобилей «Урбис» для полиции.

Автор:Анна Вальман
  В Москве запустят 25 новых уникальных производств