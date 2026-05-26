В Москве запустят 25 новых уникальных производств

В текущем году на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» будет открыто 25 новых уникальных производств, на которых будет создано более восьми тысяч рабочих мест. Об этом в своем канале в мессенджере Мах сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На предприятиях будут выпускать инновационные энергосберегающие экологически чистые осветительные приборы, современные онкологические препараты, оптоэлектронные устройства, печатные платы и даже авиационные интерьеры.

Кроме того, начнут работу сразу два завода по выпуску литийионных аккумуляторов. Данные заводы станут частью крупного и единственного в стране кластера по производству электрических батарей. По словам Собянина, благодаря этому будет почти полностью закрыта потребность отечественного рынка в данной продукции.

Ранее стало известно о том, что в Подмосковье начали выпускать линейку электромобилей «Урбис» для полиции.