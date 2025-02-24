В Москве запустят беспилотный трамвай

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что в городе запустят первый в России беспилотный трамвай. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Транспортное средство начнет осуществлять регулярные пассажирские поездки осенью 2025 года. Вагон будет курсировать по маршруту №10 в районе Строгино. Уточняется, что в кабине или салоне будет присутствовать человек для наблюдения за рейсом. Также он будет выполнять и ряд других задач.

Ранее сообщалось, что к 2027 году в столице хотят автоматизировать работу более 80 процентов трамваев. Кроме того, в Москве также функционируют беспилотные такси.