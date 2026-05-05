Опубликовано 05 мая 2026, 19:47
В Москве запустят праздничный поезд ко Дню Победы

ТАСС: В Москве на МЦД-4 запустят праздничный поезд ко Дню Победы.
Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Москве на МЦД-4 запустят праздничный поезд ко Дню Победы, об этом сообщает ТАСС.

С 6 мая по линии начнет курсировать тематический состав. В вагонах разместят фотографии из Музея Победы и плакаты о Великой Отечественной войне.

«Эксклюзивный тематический поезд снаружи украшен размашистыми георгиевскими лентами, гвоздиками и журавлями - общая площадь наружного оформления составила более 100 квадратных метров», — говорится в материале.

