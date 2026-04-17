В Москву придут снег и бури

Столичный главк МЧС предупредил жителей об ухудшении погодных условий в Москве в воскресенье и понедельник. Ожидаются снег и сильный ветер.

В период 19-20 апреля на территории города Москвы ожидается резкое ухудшение погодных условий, в ночные часы температура воздуха около 0 градусов, осадки смешанной фазы (дождь, мокрый снег), местами порывы ветра до 15 метров в секунду. Местами на дорогах гололедица.

МЧС рекомендует быть внимательнее на дорогах, парковаться в безопасных местах, обходить щиты и шаткие конструкции.

Ранее жителей и гостей столицы предупредили о снеге и гололедице 20 апреля. По словам синоптика Евгения Тишковца, всему виной арктический циклон, вторгшийся в регион. Дневная температура составит от нуля до трех градусов тепла.