В МВД предупредили о мошеннической схеме с талонами на бензин

Мошенники предлагают водителям получить топливо по записи и без живой очереди, чтобы завладеть их аккаунтами в мессенджерах. Об этом написал портал «Объясняем.РФ» со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Специалисты объяснили, что злоумышленники представляются сотрудниками регионального министерства транспорта или правительства и сообщают о введении особого режима распределения топлива. В связи с этим они предлагают именной государственный талон на 20 литров бензина АИ-95 или АИ-92.

После этого мошенники призывают активировать талон с помощью СМС-кода, который нужно ввести на фишинговом сайте. В результате этого россияне теряют доступ к аккаунтам в мессенджерах. В МВД призвали граждан использовать двухфакторную аутентификацию и не предоставлять данные из СМС и push-уведомлений на неизвестных страницах.

Со вторника, 23 июня, водителям бензовозов временно разрешили не оформлять пропуска для въезда в Москву и передвижения по ней. Меру приняли по просьбе сетей АЗС Москвы и Подмосковья, чтобы обеспечить бесперебойные поставки топлива на автозаправочные станции.