В Новой Москве обнаружили сбежавшую от хозяев змею

Маисовый полоз сбежал от своих хозяев на участке в ТиНАО, но был найден и передан в Московский зоопарк. Его владельцы уже начали процедуру возврата рептилии, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московского зоопарка.

Как уточняется, в ситуации, когда обладатель животного объявляется, ему необходимо обращаться в департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы, чтобы предоставить туда все необходимые документы.

«Когда сотрудники отдела спасения получают разрешение на передачу животного законному владельцу, ему возвращают животное. <...> В данном случае владельцы маисового полоза объявились, и по действующему регламенту специалисты отдела спасения направили их в ДПиООС для составления соответствующего обращения», - уточнили в столичном зоопарке.

В начале июня работники отдела спасения диких животных Московского зоопарка приняли на временное содержание маисового полоза. До этого его обнаружили в районе деревни Варварино.

Специалисты сразу осмотрели полоза. Его состояние не вызвало обеспокоенности. Травм у рептилии не обнаружили.

Ранее стало известно, что Московский зоопарк перейдет на летний график с 1 июня. С началом летнего сезона время пребывания для посетителей было решено увеличить.