В обновленном «Макдоналдсе» появится замена «Биг Тейсти»

В обновленной сети быстрого «Макдоналдс» появится замена популярному блюду «Биг Тейсти» — «Биг Гранд». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, новый бургер будет меньше по размеру и дороже по цене — 289 рублей вместо 268. Сэндвич при этом будет готовиться с другим соусом, так как прав на использование оригинальной заправки у российских владельцев новой сети фастфуда нет. В составе блюда остаются мясо, булки, сыр чеддер, мелкий салат, ломтик помидора, лук, кетчуп и соус гриль.

Ранее стало известно, что в приложении «Яндекс.Карты» московские рестораны, принадлежавшие американской корпорации «Макдоналдс», переименовали в «Мак». Новое название указано в точках общепита на Большой Ордынке, Русаковской улице, Волгоградском проспекте, проспекте Мира и Пушкинской площади.