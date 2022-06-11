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В обновленном «Макдоналдсе» появится замена «Биг Тейсти»

В обновленном «Макдоналдсе» появится замена «Биг Тейсти»
Фото: Christian Wiediger / Unsplash

В обновленной сети быстрого «Макдоналдс» появится замена популярному блюду «Биг Тейсти» — «Биг Гранд». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, новый бургер будет меньше по размеру и дороже по цене — 289 рублей вместо 268. Сэндвич при этом будет готовиться с другим соусом, так как прав на использование оригинальной заправки у российских владельцев новой сети фастфуда нет. В составе блюда остаются мясо, булки, сыр чеддер, мелкий салат, ломтик помидора, лук, кетчуп и соус гриль.

Ранее стало известно, что в приложении «Яндекс.Карты» московские рестораны, принадлежавшие американской корпорации «Макдоналдс», переименовали в «Мак». Новое название указано в точках общепита на Большой Ордынке, Русаковской улице, Волгоградском проспекте, проспекте Мира и Пушкинской площади.

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