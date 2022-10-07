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10:10, 07 октября 2022
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На балконе московской квартиры найдено тело мужчины в пластиковом мешке

На балконе московской квартиры найдено тело мужчины в пластиковом мешке
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Тело мужчины, упакованное в пластиковый мешок, обнаружено вечером четверга, 6 октября, на балконе квартиры одного из домов на улице Дубнинской в столице, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«При осмотре на теле обнаружены множественные телесные повреждения. В настоящее время следователи совместно с оперативными сотрудниками устанавливают лицо, причастное к совершению преступления», — говорится в сообщении.

По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 («Убийство») УК России.

Ранее в Подмосковье объявили о розыске грабителя, под угрозой убийства изнасиловавшего 82-летнюю женщину. Покидая место преступления, он поджег дом потерпевшей.

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